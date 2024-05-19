АХД 2000 ЕКСПРЕС 250 мл з дозатором, №1 - Київ (353180) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 113 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107