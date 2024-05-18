Всі аптеки України
АХД 2000 ЕКСПРЕСЦіни в аптеках

АХД 2000 ЕКСПРЕС 250 мл з дозатором, №1 - Харків (353180) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (10)
94,75 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (8)
91,10 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
94,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
101,99
Економія: -21,59 грн
80,40 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
92,67 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
95,73 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
87,81 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (13)
94,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
95,78 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (3)
95,59 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (4)
89,52 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (10)
89,24 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (8)
94,86 грн
Аптека ваш консультант
Детальніше
Зачинено
Харків, вул. Сумська, 90
Всього: упаковка (2)
97,08 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (8)
96,21 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (3)
96,04 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
Всього: упаковка (3)
95,86 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
95,25 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
96,43 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (2)
91,10 грн