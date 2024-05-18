АХД 2000 ЕКСПРЕС 250 мл з дозатором, №1 - Харків (353180) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 63 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Перша аптека
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Сумська, 90
Аптека
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Всього: упаковка (8)
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Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Космічна, 25
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А