Всі аптеки України
АХД 2000 ЕКСПРЕСЦіни в аптеках

АХД 2000 ЕКСПРЕС 250 мл з дозатором, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (353180) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
109,16
Економія: -8,66 грн
100,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
103,95
Економія: -9,35 грн
94,60 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
94,69 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
94,85 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Всього: упаковка (1)
112,64 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (1)
100,95
Економія: -5,05 грн
95,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
100,76
Економія: -3,76 грн
97,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
104,16
Економія: -10,15 грн
94,01 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (4)
97,05 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (4)
98,96
Економія: -4,95 грн
94,01 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
77,70 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
99,70
Економія: -4,70 грн
95,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (1)
109,50
Економія: -29,10 грн
80,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (1)
95,22 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
Всього: упаковка (1)
97,99
Економія: -17,59 грн
80,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (9)
89,29 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (4)
85,47 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
84,80 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
108,87
Економія: -8,59 грн
100,28 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (2)
104,97
Економія: -4,93 грн
100,04 грн