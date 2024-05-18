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АХД 2000 ЕКСПРЕСЦіни в аптеках

АХД 2000 ЕКСПРЕС рідина 60 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (309144) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
27,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
27,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
Всього: упаковка (2)
27,57 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
24,61
Економія: -1,16 грн
23,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (1)
27,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
Всього: упаковка (2)
27,48 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (5)
27,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Іларіонове, вул. Робоча, 18
Всього: упаковка (13)
34,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (9)
27,71 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (1)
27,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-К
Всього: упаковка (1)
25,51 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
33,00
Економія: -9,00 грн
24,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (1)
33,00
Економія: -9,00 грн
24,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Царичанка, вул. Центральна, 118-З
Всього: упаковка (8)
27,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Царичанка, вул. Театральна, 16
Всього: упаковка (3)
27,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Товариська, 39
Всього: упаковка (1)
24,30 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (4)
32,00
Економія: -9,00 грн
23,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
32,00
Економія: -9,00 грн
23,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
32,00
Економія: -9,00 грн
23,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
26,08 грн