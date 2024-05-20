АХД 2000 ЕКСПРЕС 1000 мл, №1 - Одеса (297840) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Ядова Сергія, 14
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1
Полімед
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Любимая аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Базарна, 19
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, пров. Компасний, 6-В
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 7
В інших містах:
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Біла ромашка
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Аптека шар@
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Нє болєй
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 6-А