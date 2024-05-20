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АХД 2000 ЕКСПРЕСЦіни в аптеках

АХД 2000 ЕКСПРЕС 1000 мл, №1 - Одеса (297840) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
300,50
Економія: -9,02 грн
291,48 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Ядова Сергія, 14
Всього: упаковка (1)
290,50 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Всього: упаковка (1)
290,50 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1
Всього: упаковка (1)
294,00 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (2)
290,50 грн
Любимая аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Базарна, 19
Всього: упаковка (1)
324,70 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
Всього: упаковка (1)
329,50 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (1)
290,50 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
Всього: упаковка (1)
290,50 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, пров. Компасний, 6-В
Всього: упаковка (1)
290,00 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
288,50 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (1)
294,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
299,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
301,64 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (5)
331,85
Економія: -9,96 грн
321,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (2)
297,51
Економія: -17,61 грн
279,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1)
296,17
Економія: -11,17 грн
285,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (1)
297,58
Економія: -14,68 грн
282,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
297,16
Економія: -13,26 грн
283,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
300,42
Економія: -12,52 грн
287,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (5)
307,39
Економія: -23,30 грн
284,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всього: упаковка (1)
322,80
Економія: -25,80 грн
297,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
320,44
Економія: -36,35 грн
284,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Всього: упаковка (3)
330,54
Економія: -33,54 грн
297,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
318,53
Економія: -34,44 грн
284,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (2)
297,10
Економія: -13,01 грн
284,09 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
302,00
Економія: -9,06 грн
292,94 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (3)
302,33
Економія: -17,33 грн
285,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
296,12
Економія: -11,12 грн
285,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
302,94
Економія: -8,94 грн
294,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (2)
304,08
Економія: -13,18 грн
290,90 грн