Всі аптеки України
АХД 2000 ЕКСПРЕСЦіни в аптеках

АХД 2000 ЕКСПРЕС 1000 мл, №1 - Львів (297840) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (2)
284,38
Економія: -4,48 грн
279,90 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: упаковка (2)
282,79 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
270,85
Економія: -8,13 грн
262,72 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 58
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Стрийська, 76-А
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куровця Івана-Теодозія, 10
Всього: упаковка (2)
360,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 51
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 1
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 63
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 151
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3и
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Медової Печери, 38
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 269-М
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зубрівська, 7-А
Всього: упаковка (1)
360,00 грн