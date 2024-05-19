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АХД 2000 ЕКСПРЕСЦіни в аптеках

АХД 2000 ЕКСПРЕС 1000 мл, №1 - Київ (297840) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
302,00
Економія: -9,06 грн
292,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
278,85
Економія: -8,37 грн
270,48 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (1)
302,00
Економія: -9,06 грн
292,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
302,00
Економія: -9,06 грн
292,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
299,65
Економія: -8,99 грн
290,66 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (2)
360,00 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
299,30
Економія: -8,98 грн
290,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (2)
231,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
299,30
Економія: -8,98 грн
290,32 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 2
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
Всього: упаковка (1)
302,00
Економія: -9,06 грн
292,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
331,85
Економія: -9,96 грн
321,89 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
302,00
Економія: -9,06 грн
292,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (1)
302,00
Економія: -9,06 грн
292,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
299,30
Економія: -8,98 грн
290,32 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
301,76
Економія: -0,75 грн
301,01 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
301,88 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (5)
331,85
Економія: -9,96 грн
321,89 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 37/2
Всього: упаковка (1)
210,25 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 97
Всього: упаковка (1)
210,25 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
253,40 грн