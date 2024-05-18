АХД 2000 ЕКСПРЕС 1000 мл, №1 - Харків (297840) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Амосова, 25
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Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Нє болєй
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 31
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Соборна, 6-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 1
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А