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АХД 2000 ЕКСПРЕСЦіни в аптеках

АХД 2000 ЕКСПРЕС 1000 мл, №1 - Харків (297840) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (7)
244,77
Економія: -10,94 грн
233,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
268,21
Економія: -40,75 грн
227,46 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (5)
249,55
Економія: -10,77 грн
238,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
378,78
Економія: -46,25 грн
332,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
Всього: упаковка (4)
267,76
Економія: -18,13 грн
249,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Амосова, 25
Всього: упаковка (2)
258,00
Економія: -8,37 грн
249,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (4)
228,92
Економія: -8,55 грн
220,37 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (3)
278,95
Економія: -12,95 грн
266,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
278,40
Економія: -12,40 грн
266,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
293,86
Економія: -13,86 грн
280,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
285,64
Економія: -10,67 грн
274,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (1)
328,61
Економія: -54,31 грн
274,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 31
Всього: упаковка (2)
281,40
Економія: -15,40 грн
266,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4)
321,18
Економія: -47,00 грн
274,18 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (4)
316,02
Економія: -20,12 грн
295,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
307,18
Економія: -18,18 грн
289,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
294,92
Економія: -14,71 грн
280,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (2)
308,53
Економія: -17,63 грн
290,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 1
Всього: упаковка (1)
284,06
Економія: -18,06 грн
266,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
295,66
Економія: -10,66 грн
285,00 грн