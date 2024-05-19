АХД 2000 УЛЬТРА флакон 1000 мл з дозатором, №1 - Київ (605216) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
В інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Героїв Небесної Сотні, 30
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, просп. Князя Романа, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Центральна, 146
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Ірфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом