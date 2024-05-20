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АХД 2000 УЛЬТРАЦіни в аптеках

АХД 2000 УЛЬТРА флакон 250 мл з дозатором, №1 - Одеса (358849) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
95,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
95,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (1)
127,42 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Соборна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
95,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Багате, вул. Миру, 28-А
Всього: упаковка (1)
94,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ізмаїл, вул. Торгова, 48
Всього: упаковка (1)
128,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Білогрудівська, 1-Б
Всього: упаковка (2)
95,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (7)
119,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1
Всього: упаковка (2)
95,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
Всього: упаковка (2)
119,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
Всього: упаковка (1)
95,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Полтавський, 27
Всього: упаковка (1)
127,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпровське, вул. Центральна, 19/3
Всього: упаковка (1)
94,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
118,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1)
127,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 42
Всього: упаковка (2)
119,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 2-Б
Всього: упаковка (2)
120,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 80
Всього: упаковка (2)
119,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, вул. Франка Івана, 30
Всього: упаковка (2)
114,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дунаївці, вул. Лендера Франца, 28
Всього: упаковка (3)
109,99
Економія: -15,46 грн
94,53 грн