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АХД 2000 УЛЬТРАЦіни в аптеках

АХД 2000 УЛЬТРА флакон 250 мл з дозатором, №1 - Львів (358849) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
125,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 4
Всього: упаковка (1)
132,10 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
126,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лисенка Миколи, 5
Всього: упаковка (1)
132,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
Всього: упаковка (2)
132,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куровця Івана-Теодозія, 10
Всього: упаковка (1)
132,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Всього: упаковка (1)
132,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 51
Всього: упаковка (1)
132,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 96-А
Всього: упаковка (1)
132,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Городоцька, 212
Всього: упаковка (1)
132,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (3)
132,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Наукова, 47
Всього: упаковка (1)
132,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Драгана, 1
Всього: упаковка (1)
132,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антонича, 26
Всього: упаковка (3)
132,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (1)
95,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (4)
95,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Князя Василька, 1
Всього: упаковка (1)
117,84 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
106,99
Економія: -12,46 грн
94,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рівне, вул. Соборна, 336
Всього: упаковка (1)
95,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
Всього: упаковка (1)
119,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 9
Всього: упаковка (2)
117,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 88-А
Всього: упаковка (1)
109,99
Економія: -15,46 грн
94,53 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Никитюка Миколи, 1-А
Всього: упаковка (1)
109,50
Економія: -14,97 грн
94,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Всього: упаковка (1)
113,50
Економія: -18,97 грн
94,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Бандери Степана, 1
Всього: упаковка (1)
94,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Франка Івана, 30
Всього: упаковка (2)
114,51 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Лендера Франца, 28
Всього: упаковка (3)
109,99
Економія: -15,46 грн
94,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
Всього: упаковка (1)
95,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, перех. Згоди / Київська, 2/98
Всього: упаковка (1)
117,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 80
Всього: упаковка (2)
119,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 2-Б
Всього: упаковка (2)
120,24 грн