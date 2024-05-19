АХД 2000 УЛЬТРА флакон 250 мл з дозатором, №1 - Львів (358849) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Львів, вул. Бандери Степана, 15
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Львів, вул. Симоненка Василя, 4
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Львів, просп. Червоної Калини, 36
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Львів, вул. Лисенка Миколи, 5
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Львів, вул. Кульпарківська, 93
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Львів, вул. Куровця Івана-Теодозія, 10
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Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
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Львів, вул. Володимира Великого, 51
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Львів, вул. Широка, 96-А
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Львів, вул. Городоцька, 212
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Львів, вул. Щирецька, 36
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Львів, вул. Наукова, 47
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Львів, вул. Драгана, 1
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Львів, вул. Антонича, 26
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Стрий, вул. Зелена, 21
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Всього: упаковка (4)
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Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
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Володимир, вул. Князя Василька, 1
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Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
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Рівне, вул. Соборна, 336
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Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
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Рівне, просп. Князя Романа, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 88-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Никитюка Миколи, 1-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Бандери Степана, 1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Франка Івана, 30
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Лендера Франца, 28
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, перех. Згоди / Київська, 2/98
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 80
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 2-Б