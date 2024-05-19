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АХД 2000 УЛЬТРАЦіни в аптеках

АХД 2000 УЛЬТРА флакон 250 мл з дозатором, №1 - Київ (358849) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
144,20
Економія: -35,00 грн
109,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (1)
122,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
118,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (1)
95,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 11-А
Всього: упаковка (1)
95,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
128,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Соборності, 5-Д
Всього: упаковка (6)
120,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Корольова Академіка, 3
Всього: упаковка (1)
119,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Русової Софії, 3
Всього: упаковка (1)
117,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
Всього: упаковка (1)
126,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 89-Б
Всього: упаковка (1)
128,74 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Тарасівська, 9
Всього: упаковка (2)
127,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Кошова, 110
Всього: упаковка (1)
128,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Садова, 38
Всього: упаковка (1)
95,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
95,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 80
Всього: упаковка (2)
119,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 2-Б
Всього: упаковка (2)
120,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 42
Всього: упаковка (2)
119,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
118,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (2)
117,79 грн