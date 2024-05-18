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АХД 2000 УЛЬТРАЦіни в аптеках

АХД 2000 УЛЬТРА флакон 250 мл з дозатором, №1 - Харків (358849) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (7)
94,73 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (9)
118,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
95,67 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
113,20 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (4)
127,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
95,50 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено
Харків, вул. Сумська, 90
Всього: упаковка (1)
96,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (3)
118,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (6)
95,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
95,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (2)
95,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (2)
113,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 38
Всього: упаковка (1)
127,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Холодногірська, 11
Всього: упаковка (5)
96,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (8)
95,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
118,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Слави, 3
Всього: упаковка (1)
95,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ньютона, 98
Всього: упаковка (2)
96,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Жасминовий, 9
Всього: упаковка (2)
94,79 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 175
Всього: упаковка (1)
95,91 грн