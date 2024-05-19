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АХД 2000 УЛЬТРАЦіни в аптеках

АХД 2000 УЛЬТРА 1 л, №1 - Львів (312719) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Стрийська, 76-А
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 127
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 117
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куровця Івана-Теодозія, 10
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 9-Б
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Тернопільська, 21-Е
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 1
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 17
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Любінська, 104
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Наукова, 47
Всього: упаковка (1)
360,00 грн