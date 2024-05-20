Всі аптеки України
АХД 2000 ГЕЛЬЦіни в аптеках

АХД 2000 ГЕЛЬ гель 60 мл, №1 - Одеса (309186) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (5)
35,30 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
36,90 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (2)
34,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
35,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
36,90 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 27
Всього: упаковка (1)
34,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Шклярука Павла, 12-Д
Всього: упаковка (1)
38,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (1)
38,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
38,70 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (2)
35,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 19-А
Всього: упаковка (1)
33,60 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (2)
36,90 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Всього: упаковка (1)
35,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
38,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
35,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
34,50 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
39,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (1)
38,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (1)
45,35 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
44,89 грн