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АХД 2000 ГЕЛЬЦіни в аптеках

АХД 2000 ГЕЛЬ гель 60 мл, №1 - Київ (309186) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (10)
45,27 грн
Жолдіфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (3)
60,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (1)
45,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 4-А
Всього: упаковка (2)
45,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
45,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (1)
44,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
45,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 4
Всього: упаковка (3)
44,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Азербайджанська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
45,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (2)
42,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 1
Всього: упаковка (1)
44,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
45,32 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
48,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
50,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 2
Всього: упаковка (2)
60,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
36,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
Всього: упаковка (1)
45,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
45,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 109
Всього: упаковка (2)
45,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Згурівка, вул. Українська, 11
Всього: упаковка (1)
45,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Богуслав, вул. Франка Івана, 2
Всього: упаковка (2)
42,45 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Всього: упаковка (1)
60,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, пл. Привокзальна, 6
Всього: упаковка (1)
45,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
Всього: упаковка (1)
45,07 грн