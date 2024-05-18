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АХД 2000 ГЕЛЬЦіни в аптеках

АХД 2000 ГЕЛЬ гель 60 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (309186) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
Всього: упаковка (1)
44,93 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
Всього: упаковка (1)
45,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (3)
44,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
Всього: упаковка (1)
45,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Семафорна, 30-А
Всього: упаковка (5)
45,23 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41
Всього: упаковка (2)
45,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (3)
45,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кринички, вул. Грушевського, 3-В
Всього: упаковка (1)
45,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Товариська, 39
Всього: упаковка (7)
45,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
45,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1)
45,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
45,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
45,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Шевченка, 107/2
Всього: упаковка (1)
45,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (2)
45,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (3)
45,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Пругла Дмитра, 14/2
Всього: упаковка (1)
45,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
Всього: упаковка (2)
44,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
Всього: упаковка (1)
45,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Дружби, 12-В
Всього: упаковка (1)
45,38 грн