БАЦИЛЛОЛ® АФ розчин флакон 1000 мл, №1 - Одеса (51386) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом