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Амлодипін-Тева таблетки 5 мг блістер, №90 - Запоріжжя (890771) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
89,57
Економія: -13,95 грн
75,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
79,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
87,17
Економія: -8,75 грн
78,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
79,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
88,66
Економія: -10,57 грн
78,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
85,73
Економія: -4,27 грн
81,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (5)
91,21
Економія: -5,93 грн
85,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2), блістер (5)
91,29
Економія: -18,22 грн
73,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: таблетки (60)
85,38
Економія: -10,61 грн
74,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
94,78
Економія: -4,77 грн
90,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (3)
86,63
Економія: -8,71 грн
77,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
86,57
Економія: -8,52 грн
78,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
91,39
Економія: -7,23 грн
84,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
92,11
Економія: -7,05 грн
85,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
86,13
Економія: -8,08 грн
78,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
86,50
Економія: -9,98 грн
76,52 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
91,49
Економія: -9,67 грн
81,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (2)
90,45
Економія: -12,58 грн
77,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
90,20
Економія: -12,31 грн
77,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
Всього: упаковка (1)
86,34
Економія: -8,00 грн
78,34 грн