Амлодипін-Тева таблетки 5 мг блістер, №90 - Одеса (890771) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 48 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Аптека tas
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Аптека копійка
Детальніше
Всього: таблетки (80)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Аптека tas
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 90
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2), блістер (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 33-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1