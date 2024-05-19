Амлодипін-Тева таблетки 5 мг блістер, №90 - Львів (890771) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 20 аптеках
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Львів, вул. Городоцька, 80
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Львів, вул. Городоцька, 102
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Всього: таблетки (80)
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Львів, вул. Зелена, 1
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Франка Івана, 84
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
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Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
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Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
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Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
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Львів, вул. Широка, 70-В
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Наукова, 43-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Наукова, 51
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 59
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), блістер (7)
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Львів, вул. Стрийська, 57
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Всього: упаковка (2), блістер (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
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Всього: упаковка (1)
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Львів, просп. Червоної Калини, 64
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом