Амлодипін-Тева таблетки 5 мг блістер, №90 - Харків (890771) Лікарський препарат - ціни
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Всього: таблетки (70)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, пров. Пискунівський, 4-А
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Харків, вул. Космічна, 23
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Харків, просп. Науки, 23
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
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Харків, просп. Науки, 27
Бажаємо здоров'я
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Харків, вул. Отакара Яроша, 21
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Всього: таблетки (60)
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Харків, просп. Гагаріна, 167
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Науки, 39
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
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Харків, вул. Старицького, 16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5