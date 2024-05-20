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Амлодипін-Тева таблетки 10 мг блістер, №90 - Запоріжжя (890770) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
145,32
Економія: -22,63 грн
122,69 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
129,55 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
140,54
Економія: -14,54 грн
126,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
143,28
Економія: -14,24 грн
129,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
129,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
141,18
Економія: -7,11 грн
134,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
147,99
Економія: -9,63 грн
138,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
148,19
Економія: -29,43 грн
118,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
136,89
Економія: -16,88 грн
120,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
145,81
Економія: -7,45 грн
138,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
144,38
Економія: -14,37 грн
130,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
144,12
Економія: -14,04 грн
130,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
147,19
Економія: -11,67 грн
135,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
149,83
Економія: -11,47 грн
138,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
143,39
Економія: -13,31 грн
130,08 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1), блістер (6)
151,67
Економія: -15,87 грн
135,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1), блістер (6)
146,75
Економія: -20,26 грн
126,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: таблетки (80)
148,27
Економія: -20,10 грн
128,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
Всього: упаковка (1), блістер (6)
140,66
Економія: -12,90 грн
127,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (2)
129,56 грн