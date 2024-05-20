Амлодипін-Тева таблетки 10 мг блістер, №90 - Запоріжжя (890770) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 56 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (6)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (6)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Аптека копійка
Детальніше
Всього: таблетки (80)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1