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Амлодипін-Тева таблетки 10 мг блістер, №30 - Запоріжжя (412509) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 232 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: таблетки (20)
50,79
Економія: -7,59 грн
43,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
50,79
Економія: -7,59 грн
43,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (4)
43,57
Економія: -0,37 грн
43,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1), блістер (2)
44,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (4), блістер (1)
52,51
Економія: -8,24 грн
44,27 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (6), блістер (1)
50,53
Економія: -6,29 грн
44,24 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
45,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
49,25
Економія: -4,24 грн
45,01 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
49,23
Економія: -6,03 грн
43,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1), блістер (1)
46,02 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
50,66
Економія: -7,46 грн
43,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (4), блістер (1)
50,70
Економія: -6,30 грн
44,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
50,20
Економія: -5,19 грн
45,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (5), блістер (2)
45,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (5)
50,85
Економія: -6,34 грн
44,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
47,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (3)
46,78 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
50,69
Економія: -7,49 грн
43,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (3), блістер (1)
52,19
Економія: -8,05 грн
44,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (7), блістер (2)
50,17
Економія: -5,86 грн
44,31 грн