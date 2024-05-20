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Амлодипін-Тева таблетки 10 мг блістер, №30 - Одеса (412509) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 327 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
46,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (6)
50,70
Економія: -6,30 грн
44,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (1)
47,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (5), блістер (2)
52,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (4)
49,03
Економія: -2,68 грн
46,35 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (4)
50,80 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (5)
50,70 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (2)
51,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (2)
51,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
53,11
Економія: -9,00 грн
44,11 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (3)
50,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (3)
44,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
48,14
Економія: -4,04 грн
44,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (5)
50,66
Економія: -5,65 грн
45,01 грн
Софія
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (3)
51,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
50,81
Економія: -1,77 грн
49,04 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (4)
48,06
Економія: -1,71 грн
46,35 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
48,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4), блістер (2)
51,68
Економія: -7,58 грн
44,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
50,50
Економія: -5,49 грн
45,01 грн