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Амлодипін-Тева таблетки 5 мг блістер, №30 - Запоріжжя (412507) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 230 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (2)
29,80
Економія: -4,60 грн
25,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (8)
28,93
Економія: -3,73 грн
25,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (3)
26,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (5)
30,81
Економія: -4,80 грн
26,01 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (3), блістер (2)
29,70
Економія: -3,82 грн
25,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (9)
27,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
29,38
Економія: -2,94 грн
26,44 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (7)
29,80
Економія: -4,60 грн
25,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1), блістер (2)
26,73 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (3)
29,80
Економія: -4,60 грн
25,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (3)
29,80
Економія: -3,60 грн
26,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
29,50
Економія: -3,06 грн
26,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (3)
26,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (6)
29,98
Економія: -3,98 грн
26,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (4)
27,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
27,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
29,80
Економія: -4,60 грн
25,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (6), блістер (2)
30,50
Економія: -4,49 грн
26,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (8)
29,51
Економія: -3,62 грн
25,89 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (3), блістер (2)
28,90
Економія: -0,40 грн
28,50 грн