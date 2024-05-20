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Амлодипін-Тева таблетки 5 мг блістер, №30 - Одеса (412507) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 293 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (5)
27,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
29,80
Економія: -3,60 грн
26,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
29,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (6)
28,88
Економія: -1,58 грн
27,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (3)
28,90 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
28,90 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (3)
33,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
33,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
28,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (5)
31,16
Економія: -5,27 грн
25,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (7), блістер (1)
25,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (3)
29,23
Економія: -3,34 грн
25,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (4)
29,60
Економія: -3,16 грн
26,44 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
29,83
Економія: -1,04 грн
28,79 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
29,25
Економія: -1,04 грн
28,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4), блістер (2)
30,47
Економія: -4,58 грн
25,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
29,65
Економія: -3,21 грн
26,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (3)
30,83
Економія: -2,56 грн
28,27 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (2)
28,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3)
29,66
Економія: -2,54 грн
27,12 грн