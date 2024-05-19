Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУАНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИПохідні дигідропіридинуАмлодипінАмлодипін-ТеваЦіни в аптеках

Амлодипін-Тева таблетки 5 мг блістер, №30 - Львів (412507) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 256 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
29,80 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
28,87
Економія: -0,50 грн
28,37 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4), блістер (2)
30,14
Економія: -4,13 грн
26,01 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки (20)
25,18 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (5)
29,00
Економія: -2,56 грн
26,44 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (4)
29,80 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
29,83 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1), блістер (2)
25,93 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
28,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: блістер (1)
28,90
Економія: -2,70 грн
26,20 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: таблетки (10)
29,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
29,60
Економія: -3,16 грн
26,44 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (4)
29,83
Економія: -3,39 грн
26,44 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (5)
28,51
Економія: -2,62 грн
25,89 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
29,80
Економія: -3,60 грн
26,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4), блістер (2)
31,08
Економія: -5,07 грн
26,01 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
29,80 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
29,82
Економія: -3,38 грн
26,44 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
29,49
Економія: -3,05 грн
26,44 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
28,95
Економія: -2,51 грн
26,44 грн