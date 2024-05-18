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Алопуринол-КВ таблетки 300 мг блістер в пачці, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (472721) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 235 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2), блістер (1)
214,66
Економія: -28,07 грн
186,59 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: таблетки (20)
213,23
Економія: -22,79 грн
190,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (181)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
198,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1), блістер (1)
193,86 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
210,99
Економія: -24,19 грн
186,80 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: блістер (2)
218,20
Економія: -32,50 грн
185,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (181)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
198,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
190,72 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1), блістер (2)
232,87
Економія: -29,04 грн
203,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: таблетки (20)
228,60
Економія: -39,43 грн
189,17 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
210,99
Економія: -24,19 грн
186,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2), блістер (1)
210,47
Економія: -26,87 грн
183,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: блістер (2)
179,93 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
215,90
Економія: -30,20 грн
185,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), блістер (1)
230,20
Економія: -36,07 грн
194,13 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2), блістер (2)
216,73
Економія: -26,60 грн
190,13 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1), блістер (1)
201,77
Економія: -17,78 грн
183,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
218,80
Економія: -24,84 грн
193,96 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: таблетки (20)
205,05
Економія: -15,37 грн
189,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
202,70 грн