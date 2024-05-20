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Алопуринол-КВ таблетки 100 мг блістер в пачці, №50 - Одеса (472719) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 198 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (4)
94,04 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1), блістер (2)
115,00
Економія: -18,80 грн
96,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
113,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3), блістер (3)
101,29
Економія: -5,54 грн
95,75 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
114,50 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
115,79 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
115,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
101,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1), блістер (1)
99,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
109,99
Економія: -14,65 грн
95,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1), блістер (1)
96,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
99,70 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
100,85
Економія: -3,50 грн
97,35 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
101,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
102,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
102,63
Економія: -11,91 грн
90,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
107,50
Економія: -12,16 грн
95,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
108,01
Економія: -12,31 грн
95,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
100,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
101,60 грн