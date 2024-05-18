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Алопуринол-КВ таблетки 100 мг блістер в пачці, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (472719) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 229 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
101,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (5), блістер (1)
101,72
Економія: -2,97 грн
98,75 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2), блістер (4)
117,50
Економія: -23,00 грн
94,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: блістер (4)
113,70
Економія: -17,50 грн
96,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
101,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1), блістер (2)
113,70
Економія: -19,20 грн
94,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1), блістер (3)
99,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
101,99
Економія: -6,56 грн
95,43 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: блістер (2)
109,60
Економія: -15,10 грн
94,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (2)
113,70
Економія: -19,20 грн
94,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (1)
113,70
Економія: -19,20 грн
94,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
104,24
Економія: -12,68 грн
91,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
97,55 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1), блістер (4)
108,08
Економія: -17,15 грн
90,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
117,37
Економія: -26,42 грн
90,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
99,99
Економія: -4,56 грн
95,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
101,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: блістер (1)
91,04 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), блістер (2)
113,70
Економія: -19,20 грн
94,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3), блістер (3)
107,52
Економія: -15,96 грн
91,56 грн