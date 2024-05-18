Алопуринол-КВ таблетки 100 мг блістер в пачці, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (472719) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 229 аптеках
Аптека шар@
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Всього: упаковка (300)
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Дніпро, вул. Каменська, 40
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Нє болєй
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Всього: упаковка (5), блістер (1)
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Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2), блістер (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
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Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Аптека бам
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Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Аптека соціальних цін
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Дніпро, вул. Ближня, 31
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Робоча, 152
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1), блістер (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3), блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А