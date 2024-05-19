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Аффида Форт-Німесулід гранули для оральної суспензії 100 мг саше 2 г у картонній коробці, №30 - Львів (171281) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 344 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: гранули для оральної суспензії (7)
427,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2), саше (8)
375,16 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (6)
422,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: гранули для оральної суспензії (26)
500,06
Економія: -127,50 грн
372,56 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: гранули для оральної суспензії (9)
422,31 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
463,99
Економія: -33,28 грн
430,71 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
427,65 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
464,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
422,31 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: гранули для оральної суспензії (11)
492,39 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (11), саше (29)
496,40
Економія: -115,80 грн
380,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: гранули для оральної суспензії (17)
427,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
502,99
Економія: -72,28 грн
430,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (6)
511,99
Економія: -81,28 грн
430,71 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
427,65 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (7), саше (14)
550,70
Економія: -170,10 грн
380,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (7), саше (24)
511,64
Економія: -139,14 грн
372,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
427,65 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
450,99
Економія: -20,28 грн
430,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
532,99
Економія: -102,28 грн
430,71 грн