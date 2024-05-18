Аффида Форт-Німесулід гранули для оральної суспензії 100 мг саше 2 г у картонній коробці, №30 - Харків (171281) Лікарський препарат - ціни
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Перша аптека
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Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (11), саше (29)
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Харків, пл. Конституції, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4), саше (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (22), саше (23)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (17), саше (25)
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Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (8), саше (3)
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Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (17), саше (21)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (7), саше (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34