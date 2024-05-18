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Аффида Форт-Німесулід гранули для оральної суспензії 100 мг саше 2 г у картонній коробці, №30 - Харків (171281) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 453 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (3), саше (24)
364,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: саше (28)
422,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (5), саше (1)
494,03
Економія: -180,45 грн
313,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (10), саше (13)
360,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (33), саше (18)
361,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1), саше (26)
335,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (5), саше (26)
485,19
Економія: -146,20 грн
338,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (5), саше (7)
364,80 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (21), саше (10)
486,00 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (8), саше (10)
363,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (7), саше (11)
444,80
Економія: -64,30 грн
380,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (11), саше (29)
362,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4), саше (10)
513,60
Економія: -114,50 грн
399,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
478,99
Економія: -48,26 грн
430,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (22), саше (23)
342,30 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (17), саше (25)
420,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), саше (21)
501,79
Економія: -182,44 грн
319,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (8), саше (3)
338,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (17), саше (21)
437,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (7), саше (2)
364,20 грн