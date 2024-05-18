Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИІнші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засобиНімесулідАффида Форт-НімесулідЦіни в аптеках

Аффида Форт-Німесулід гранули для оральної суспензії 100 мг саше 2 г у картонній коробці, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (171281) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 312 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (15), саше (17)
519,32
Економія: -134,49 грн
384,83 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (3), саше (15)
471,80
Економія: -72,70 грн
399,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (7), саше (18)
550,70
Економія: -170,20 грн
380,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (6), саше (20)
514,98
Економія: -70,19 грн
444,79 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (6)
494,10
Економія: -95,00 грн
399,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (5), саше (12)
378,60 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
482,99
Економія: -52,26 грн
430,73 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (2), саше (15)
441,00
Економія: -41,90 грн
399,10 грн
Аптека соціальних цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (2), саше (15)
494,10
Економія: -95,00 грн
399,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (3), саше (22)
546,10
Економія: -147,00 грн
399,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (3), саше (24)
513,60
Економія: -114,50 грн
399,10 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (3), саше (8)
497,22
Економія: -76,37 грн
420,85 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (5), саше (14)
452,10
Економія: -53,00 грн
399,10 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (2), саше (4)
507,81
Економія: -152,48 грн
355,33 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2), саше (6)
540,56
Економія: -184,64 грн
355,92 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (4)
460,99
Економія: -30,26 грн
430,73 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (8), саше (7)
515,98
Економія: -95,13 грн
420,85 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: саше (22)
357,32 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (7), саше (22)
471,80
Економія: -72,70 грн
399,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4), саше (3)
522,70
Економія: -101,64 грн
421,06 грн