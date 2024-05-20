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Альфорт Декса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, №10 - Запоріжжя (314671) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
182,40
Економія: -54,80 грн
127,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
172,60
Економія: -43,10 грн
129,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (2)
185,40
Економія: -55,90 грн
129,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
215,10
Економія: -87,50 грн
127,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Всього: упаковка (2)
178,10
Економія: -48,60 грн
129,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (2)
215,10
Економія: -87,50 грн
127,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 18-А
Всього: упаковка (2)
188,30
Економія: -58,80 грн
129,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:45
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всього: упаковка (2)
182,40
Економія: -52,90 грн
129,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (1)
134,27 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Всього: упаковка (2)
169,60
Економія: -40,10 грн
129,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Всього: упаковка (2)
172,60
Економія: -43,10 грн
129,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
158,79 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Преображенського Інженера, 13
Всього: упаковка (2)
215,10
Економія: -87,50 грн
127,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (2)
197,20
Економія: -67,70 грн
129,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10
Всього: упаковка (1)
144,42
Економія: -16,82 грн
127,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (2)
166,70
Економія: -37,20 грн
129,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
104,61
Економія: -4,95 грн
99,66 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 9
Всього: упаковка (5)
215,10
Економія: -87,50 грн
127,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Всього: упаковка (2)
188,30
Економія: -60,70 грн
127,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Марганець, вул. Київська, 145
Всього: упаковка (3)
191,30
Економія: -61,80 грн
129,50 грн