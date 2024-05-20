Альфорт Декса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, №10 - Одеса (314671) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 51 аптеці
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 90
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Одеса, пров. Семафорний, 4
Аптека доброго дня
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Одеса, вул. Канатна, 100/1
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
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Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
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Одеса, дорога Люстдорфська, 52
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 17