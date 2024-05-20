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Альфорт Декса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, №10 - Одеса (314671) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
144,42
Економія: -16,82 грн
127,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (2)
215,10
Економія: -87,50 грн
127,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (3)
188,30
Економія: -58,80 грн
129,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (3)
132,39
Економія: -4,79 грн
127,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
133,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
134,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (2)
192,30
Економія: -64,70 грн
127,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (4)
212,10
Економія: -84,50 грн
127,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (2)
209,10
Економія: -81,50 грн
127,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (6)
197,80
Економія: -70,20 грн
127,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
136,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3)
136,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 90
Всього: упаковка (1)
136,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
215,10
Економія: -87,50 грн
127,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Всього: упаковка (2)
215,10
Економія: -87,50 грн
127,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (2)
138,15
Економія: -6,52 грн
131,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
108,59
Економія: -4,37 грн
104,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
Всього: упаковка (1)
136,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
Всього: упаковка (1)
136,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 17
Всього: упаковка (1)
136,80 грн