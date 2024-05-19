Альфорт Декса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, №10 - Львів (314671) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 31 аптеці
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
1 соціальна аптека
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Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Низинна, 2
Аптека доброго дня
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Львів, вул. Володимира Великого, 18
Аптека оптових цін
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Львів, вул. Любінська, 96
Біла ромашка
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Львів, вул. Мазепи, 1-Б
1 соціальна аптека
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Львів, вул. Широка, 64