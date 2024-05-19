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Альфорт Декса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, №10 - Львів (314671) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
127,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
201,40
Економія: -73,80 грн
127,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3)
144,42
Економія: -16,82 грн
127,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
192,99
Економія: -61,36 грн
131,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
120,35 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (4)
200,60
Економія: -73,00 грн
127,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (2)
166,70
Економія: -39,10 грн
127,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (2)
197,80
Економія: -70,20 грн
127,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (2)
185,40
Економія: -55,90 грн
129,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (1)
179,50
Економія: -47,87 грн
131,63 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (3)
166,10
Економія: -36,60 грн
129,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 179
Всього: упаковка (2)
212,10
Економія: -84,50 грн
127,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (2)
153,12
Економія: -25,52 грн
127,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (2)
200,60
Економія: -73,00 грн
127,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (2)
161,00
Економія: -31,50 грн
129,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
129,96
Економія: -5,11 грн
124,85 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Всього: упаковка (5)
185,40
Економія: -57,80 грн
127,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
128,72 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
161,75
Економія: -4,85 грн
156,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (2)
166,70
Економія: -37,20 грн
129,50 грн