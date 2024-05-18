Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИПохідні пропіонової кислотиДекскетопрофенАльфорт ДексаЦіни в аптеках

Альфорт Декса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (314671) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (7)
166,70
Економія: -37,20 грн
129,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (2)
215,10
Економія: -87,50 грн
127,60 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (2)
166,10
Економія: -36,60 грн
129,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
127,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (2)
212,10
Економія: -82,60 грн
129,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (2)
191,30
Економія: -61,80 грн
129,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (2)
129,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
127,60 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
166,70
Економія: -37,20 грн
129,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
129,05 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (2)
185,40
Економія: -55,90 грн
129,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
169,60
Економія: -40,10 грн
129,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
134,03 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (2)
161,00
Економія: -31,50 грн
129,50 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (4)
129,80
Економія: -8,31 грн
121,49 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
126,41
Економія: -4,92 грн
121,49 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
Всього: упаковка (1)
169,60
Економія: -40,10 грн
129,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (1)
129,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (2)
191,30
Економія: -63,70 грн
127,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Всього: упаковка (2)
197,20
Економія: -67,70 грн
129,50 грн