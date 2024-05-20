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Амлодипін-Дарниця таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка в пачці, №20 - Запоріжжя (485057) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (5)
20,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (6), контурна чарункова упаковка (1)
20,55
Економія: -2,12 грн
18,43 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (3), контурна чарункова упаковка (1)
18,95
Економія: -5,01 грн
13,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: таблетки (10)
14,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
19,90
Економія: -2,44 грн
17,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (4)
14,94 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (8)
19,70
Економія: -2,24 грн
17,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: контурна чарункова упаковка (1)
17,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (9)
19,99
Економія: -1,57 грн
18,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (5)
20,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (4)
17,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (4)
19,49
Економія: -3,25 грн
16,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (7)
19,88
Економія: -5,96 грн
13,92 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (5), контурна чарункова упаковка (1)
18,90
Економія: -1,30 грн
17,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
19,92
Економія: -4,31 грн
15,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (8)
18,25
Економія: -2,21 грн
16,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
18,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (4)
20,94
Економія: -5,33 грн
15,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (5)
19,83
Економія: -4,22 грн
15,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (3)
20,64
Економія: -6,01 грн
14,63 грн