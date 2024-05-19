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Амлодипін-Дарниця таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка в пачці, №20 - Київ (485057) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 880 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
17,91
Економія: -0,43 грн
17,48 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3), контурна чарункова упаковка (1)
19,80
Економія: -3,70 грн
16,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
19,80
Економія: -3,70 грн
16,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (5)
14,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (5)
15,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
15,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (5)
15,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (23)
15,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (4), контурна чарункова упаковка (1)
18,90
Економія: -2,80 грн
16,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (4)
19,90
Економія: -2,42 грн
17,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (4)
15,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (3)
14,26 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (5)
19,80
Економія: -3,70 грн
16,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (4)
16,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (5)
19,80
Економія: -3,70 грн
16,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
19,56
Економія: -4,67 грн
14,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (7)
14,22 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (3)
19,80
Економія: -3,70 грн
16,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
15,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (4)
16,26 грн