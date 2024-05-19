Амлодипін-Дарниця таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка в пачці, №20 - Львів (485054) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 163 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Swiss pharmacy
Детальніше
Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1), контурна чарункова упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3), контурна чарункова упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10