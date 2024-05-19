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Амлодипін-Дарниця таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка в пачці, №20 - Київ (485054) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 883 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
34,24 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
39,70
Економія: -5,10 грн
34,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3), контурна чарункова упаковка (1)
39,70
Економія: -5,10 грн
34,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
31,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (3), контурна чарункова упаковка (1)
33,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20), контурна чарункова упаковка (1)
31,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (3)
31,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (30)
29,82 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (6)
39,70
Економія: -5,10 грн
34,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
34,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
31,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1), контурна чарункова упаковка (1)
32,76 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
39,70
Економія: -5,10 грн
34,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
39,70
Економія: -5,10 грн
34,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2), контурна чарункова упаковка (1)
41,08
Економія: -10,34 грн
30,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
29,76 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (3)
39,70
Економія: -5,10 грн
34,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
33,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (3)
30,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (4)
40,49
Економія: -15,50 грн
24,99 грн