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Альбендазол таблетки жувальні 400 мг блістер тм Arbor Vitae, №3 - Одеса (872566) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
Всього: упаковка (3)
98,45 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (7)
98,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
Всього: упаковка (1)
95,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5
Всього: упаковка (3)
98,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
Всього: упаковка (1)
98,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Снігурівка, вул. Суворова, 25/1
Всього: упаковка (1)
88,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
Всього: упаковка (2)
95,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
Всього: упаковка (3)
99,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (5)
92,07 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
Всього: упаковка (3)
99,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Христинівка, вул. Українська, 30
Всього: упаковка (53)
98,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Катеринопіль, вул. Соборна, 36
Всього: упаковка (18)
98,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
Всього: упаковка (3)
95,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Шпола, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (6)
98,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Шпола, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (11)
98,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
Всього: упаковка (4)
98,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 89-А/2
Всього: упаковка (9)
98,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (14)
98,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 15:30
Тетіїв, вул. Цвіткова, 26-Ц
Всього: упаковка (11)
98,45 грн