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Альбендазол таблетки жувальні 400 мг блістер, №3 - Дніпро (Дніпропетровськ) (190310) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (22)
112,76
Економія: -5,76 грн
107,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (22)
110,22
Економія: -3,22 грн
107,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (10)
114,14
Економія: -7,14 грн
107,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (11)
111,54
Економія: -4,54 грн
107,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (2)
98,00 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (3)
118,19
Економія: -7,19 грн
111,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (12)
113,40
Економія: -6,40 грн
107,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (129)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
102,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (19)
110,39
Економія: -3,39 грн
107,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (25)
114,19
Економія: -7,19 грн
107,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (10)
113,68
Економія: -6,68 грн
107,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (11)
110,88
Економія: -3,88 грн
107,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (13)
113,10
Економія: -6,10 грн
107,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (3)
110,81
Економія: -3,81 грн
107,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
101,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (17)
109,86
Економія: -6,86 грн
103,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (11)
111,53
Економія: -4,53 грн
107,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (5)
111,60
Економія: -4,60 грн
107,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (16)
110,92
Економія: -3,92 грн
107,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (5)
114,51
Економія: -3,51 грн
111,00 грн