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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБА "COMFORT" 3023 розмір 5, №1 - Одеса (765279) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
1205,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
1205,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
1224,00 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
1224,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
878,00 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
1224,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (2)
1224,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
1393,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 93/2
Всього: упаковка (1)
1393,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
1392,12 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61-Б
Всього: упаковка (1)
1303,00
Економія: -552,30 грн
750,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
1417,00
Економія: -666,30 грн
750,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Всього: упаковка (1)
1417,00
Економія: -666,30 грн
750,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
1384,78 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (1)
1303,00
Економія: -552,30 грн
750,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
Всього: упаковка (1)
1382,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
1386,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
1394,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
1390,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
1386,76 грн