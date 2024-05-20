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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБА "COMFORT" 3023 розмір 4, №1 - Одеса (765278) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
1370,33 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
1205,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
1370,24 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 16
Всього: упаковка (1)
1205,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
1224,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
1217,60
Економія: -36,53 грн
1181,07 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
1224,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
1205,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
1224,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
1224,00 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
1205,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Бородіно, вул. Лісна, 9-А
Всього: упаковка (1)
1205,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (2)
1236,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
1373,92 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5
Всього: упаковка (1)
1209,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Суворова, 104
Всього: упаковка (1)
1366,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
1369,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (1)
1364,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
1365,29 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
1303,00
Економія: -455,40 грн
847,60 грн