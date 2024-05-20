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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБА "COMFORT" 3023 розмір 3, №1 - Одеса (765277) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
1360,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
1383,15 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
1224,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
1120,20
Економія: -33,61 грн
1086,59 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (2)
1224,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (2)
1224,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
1224,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
1224,00 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
1224,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
1234,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
1236,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
1375,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
Всього: упаковка (1)
1367,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 93/2
Всього: упаковка (1)
1362,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5
Всього: упаковка (1)
1234,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
1370,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (2)
1359,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
1362,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
1360,51 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Всього: упаковка (1)
1303,00
Економія: -309,40 грн
993,60 грн