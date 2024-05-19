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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБА "COMFORT" 3023 розмір 3, №1 - Львів (765277) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
1070,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
1069,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
1069,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
1069,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
1368,19 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (2)
1417,00
Економія: -423,40 грн
993,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
1365,75 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
1218,20
Економія: -36,55 грн
1181,65 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 3
Всього: упаковка (1)
1417,00
Економія: -423,40 грн
993,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 1
Всього: упаковка (1)
1303,00
Економія: -309,40 грн
993,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
Всього: упаковка (1)
1363,32 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Шевченка Тараса, 33
Всього: упаковка (1)
1417,00
Економія: -423,40 грн
993,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Стуса Василя, 1
Всього: упаковка (1)
1303,00
Економія: -309,40 грн
993,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Добромиль, пл. Ринок, 11
Всього: упаковка (1)
1368,32 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (1)
1303,00
Економія: -309,40 грн
993,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (1)
1218,20
Економія: -36,55 грн
1181,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
1361,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
Всього: упаковка (1)
1371,68 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 4
Всього: упаковка (1)
1303,00
Економія: -309,40 грн
993,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-В
Всього: упаковка (1)
1356,34 грн