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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБА "COMFORT" 3023 розмір 2, №1 - Одеса (765276) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
1383,59 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Педагогічна, 23-Б
Всього: упаковка (1)
1205,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
1224,00 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (2)
1224,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
1205,00 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
1205,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
1224,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
1220,15 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
1224,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (3)
1375,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
Всього: упаковка (1)
1363,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 93/2
Всього: упаковка (1)
1368,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Центральна, 146
Всього: упаковка (1)
1373,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
1371,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
1365,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
1361,09 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Всього: упаковка (1)
1303,00
Економія: -355,70 грн
947,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Всього: упаковка (1)
1417,00
Економія: -469,70 грн
947,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Всього: упаковка (1)
1364,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
1370,25 грн