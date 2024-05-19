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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБА "COMFORT" 3023 розмір 1, №1 - Київ (765275) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
1218,20
Економія: -36,55 грн
1181,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
1361,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
1357,35 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (1)
1359,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (1)
1375,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
1362,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
1304,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
1070,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
Всього: упаковка (1)
1120,20
Економія: -33,61 грн
1086,59 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
1218,20
Економія: -36,55 грн
1181,65 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
1218,20
Економія: -36,55 грн
1181,65 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Порика Василя, 5-А
Всього: упаковка (1)
1218,20
Економія: -36,55 грн
1181,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Свободи, 15/1
Всього: упаковка (1)
1363,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
1373,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
1304,00 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
1218,20
Економія: -36,55 грн
1181,65 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
Всього: упаковка (1)
1218,20
Економія: -36,55 грн
1181,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Десна, вул. Довженка Олександра, 44-А/4-Г
Всього: упаковка (1)
1372,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
Всього: упаковка (1)
1375,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городня, вул. Чернігівська, -
Всього: упаковка (1)
1362,78 грн